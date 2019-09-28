В Приморье начали погрузку на судно содержащихся в неволе белух для отправки к месту выпуска в Сахалинский залив

Об этом сообщил ТАСС ведущий эксперт «Гринпис» России Оганес Таргулян. Транспортировку млекопитающих ранее пришлось отложить из-за паводка на Амуре.

14 животных сегодня планирует вывезти из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя у Находки Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии. Об этом агентству ТАСС ранее сообщил председатель организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын. Животных доставят до места выпуска на научно-исследовательском судне в специальных ваннах, дорога займет около трех суток. Компании, которые незаконно вылавливали млекопитающих, по всей видимости, в минусе не останутся. Их оштрафовали в сумме на 150 миллионов рублей, однако за освобожденных ранее животных им уже заплатили 70 миллионов, за эту партию выплатят почти 40 миллионов, и еще более 60 белух пока останется в «китовой тюрьме». К судьбе животных в прошлом году привлекли внимание активисты. В защиту морских млекопитающих выступили российские и зарубежные ученые, устраивались акции протеста. Процесс по их освобождению запустили в июне.

Ранее стало известно, что Росприроднадзор запретил вылов белух до конца следующего года. До этого группа иностранных ученых обратилась к главе ведомства с соответствующей просьбой, подчеркнув, что популяция животных в Охотском море уже истощена.