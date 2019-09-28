На нескольких избирательных участках в Афганистане прогремели взрывы

В городе Кандагаре пострадали 15 человек, сообщает AFP со ссылкой на местную больницу. Reuters со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников сообщил, что взрывы также произошли в афганских городах Кабул, Газни и Джалал-Абаде.

О количестве погибших и пострадавших в этих городах не сообщается. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Сегодня в Афганистане проходят президентские выборы. Голосование началось с часовым опозданием.

Ранее бывший президент страны Хамид Карзай назвал эти выборы угрозой для афганского переговорного процесса. Провокации действительно могут негативно повлиять на ближайшее будущее страны. Такое мнение высказал «Эху» руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.

Если выборы пройдут без скандалов и столкновений, то можно будет рассчитывать на дальнейшее позитивное развитие ситуации, считает Алексей Малашенко.