На противницу свалки в Ликино-Дулево составили два протокола по арестной статье через три месяца после акции протеста. Власти выборочно задерживают и судят людей, потому что не имеют полного понимания собственного плана действий, такое мнение в эфире «Эха» высказал политик Дмитрий Гудков.

Согласно протоколам, Ольга Савина организовала на автомобильной дороге массовое одновременное пребывание и передвижение граждан. Сама она утверждает, что не была организатором.