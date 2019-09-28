Глава российского МИД Сергей Лавров считает неправильным публикацию стенограммы телефонного разговора президентов Украины и США. По его словам, мама его воспитывала, что «читать чужие письма — это неприлично. Тем более письма двух людей, которых их народы избрали на ведущие посты». Министр также подчеркнул, что дипломатические традиции предполагают определенный уровень конфиденциальности в подобных вопросах. Он напомнил о существовании Венской конвенции и посоветовал с ней ознакомиться тем, кто пытается что-то еще публиковать.