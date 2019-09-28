Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер подал в отставку. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. По их данным, он принял такое решение на следующий день после публикации жалобы неназванного сотрудника американской разведки о возможном давлении президента США Дональда Трампа на главу Украины Владимира Зеленского. Спецпредставитель был упомянут в документе. Об отставке Волкера пишет также The State Press — издание Университета штата Аризона, где дипломат возглавляет Институт Маккейна.

В Госдепартаменте пока ситуацию не комментируют.