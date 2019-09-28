15 человек пострадали при взрыве рядом с одним из избирательных участков в афганском Кандагаре. Об этом сообщило AFP со ссылкой на местную больницу. Reuters со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников передает, что взрывы также произошли в городах Кабул, Газни и Джалал-Абаде. О количестве погибших и пострадавших в этих городах не сообщается. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Сегодня в Афганистане проходят президентские выборы.

Талибы призвали жителей страны их бойкотировать.