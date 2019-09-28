На Чемпионате мира по легкой Атлетике будет разыграно 6 комплектов наград

Первые впечатления спортсменов от Дохи – нестерпимая жара и высокая влажность на улице. И пронизывающий холод в помещениях.

Кроме того, сборная Норвегии успела уже покинула отель, в который заселилась на время чемпионата мира. Причиной стало массовое отравление спортсменов.

Жара и влажность, к слову, вполне могут стать и причиной отмены или переноса отдельных стартов. Об этом накануне уже говорил глава Международной легкоатлетической федерации Себастьян Коэ.

Что касается соревновательной программы субботы, то из шести медальных видов россиян можно будет увидеть лишь в одном. Елизавета Царева и Софья Палкина поспорят за медали в секторе для метания молота. А вот мужские прыжки в длину и спринт, женские 1000 метров и состязание ходоков на дистанции 50 км пройдут без участия наших.

Накануне первую золотую медаль Чемпионата мира завоевала кенийская бегунья Рут Чепнгетич.