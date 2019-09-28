Комиссия Госдумы проверит ряд СМИ на предмет вмешательства во внутренние дела России

В числе прочих в список попал интернет-ресурс «МБХ Медиа». Подозрения в иностранном вмешательстве не имеют оснований, такое мнение «Эху Москвы» высказала главный редактор издания Вероника Куцылло.

Редакция «МБХ Медиа» находится в России, а владеет изданием российский гражданин, подчеркнула Вероника Куцылло. В Госдуме готовят поправки о штрафах за нарушение интернет-ресурсами российского избирательного законодательства. Предлагается взимать с нарушителей 50 миллионов рублей.