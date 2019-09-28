15 человек пострадали в результате взрыва у избирательного участка на юге Афганистана

Инцидент произошел в городе Кандагар спустя час после того, как люди начали собираться у участка. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на представителя больницы, куда доставили раненых. Уточняется, что все пострадавшие — мужчины.

Этот взрыв стал первым серьезным происшествием после начала

голосования на президентских выборах в Афганистане.

Пока ни одна группировка не взяла ответственность за произошедшее.

По данным местных СМИ, голосование началось на час позже назначенного времени из-за угроз безопасности. Ранее движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) пригрозило сорвать выборы.

В свою очередь действующий премьер и кандидат в президенты Абдулла Абдулла призвал талибов отказаться от насилия.