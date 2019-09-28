В Приморье начали погрузку на судно содержащихся в неволе белух для отправки к местам выпуска в Сахалинский залив

Об этом сообщил ТАСС ведущий эксперт «Гринпис» России Оганес Таргулян.

Выпустить в море планируется 14 млекопитающих. Дорога займет около трех суток, в это время животных будут сопровождать специалисты Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии и ветеринары.

С лета прошлого года в так называемой «китовой тюрьме» в приморской бухте Средней содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями. Возбуждено уголовное дело.