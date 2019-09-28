Стала известна «засекреченная деталь» первой встречи президента США с российскими официальными лицами в 2017 году

Как пишет The Washington Post со ссылкой на источники, Дональд Трамп заявил главе МИД Сергею Лаврову и послу России в США Сергею Кисляку, что его не беспокоит вмешательство Москвы в американские выборы, поскольку Вашингтон занимается тем же самым в других странах. Это побудило Белый дом ограничить доступ к этим комментариям. В администрации Трампа на запрос Reuters пока не ответили.

Как сообщал тогда российский МИД, в ходе тех переговоров обсуждались ситуация в Сирии и отношения между Россией и США. Встреча продлилась около 40 минут. В Москве назвали ее шагом к нормализации отношений.