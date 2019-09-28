В Афганистане проходят выборы президента

Прежде они неоднократно откладывались. Радикальная группировка «Талибан», запрещенная на территории России, угрожает сорвать голосование. Более 70 тысяч военнослужащих будут привлечены к обеспечению безопасности в ходе голосования в Афганистане. Еще почти 30 тысяч силовиков находятся в резерве и в любой момент могут быть задействованы, сообщили ранее Министерстве внутренних дел страны.

Власти готовятся к нападениям боевиков исламского радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) , представители которого заявили о намерении сорвать голосование. Моджахеды собираются перекрывать дороги, нападать на силовиков и избирательные участки, говорится в их заявлении. Талибы призвали граждан Афганистана ради собственной безопасности не ходить на выборы.

Еще в ходе предвыборной кампании боевики устроили несколько терактов, жертвами которых стали десятки человек. Однако власти все же решили провести голосование. На пост президента претендует почти 20 человек, среди них – действующий лидер страны Ашраф Гани, его считают фаворитом гонки.

Под контролем талибов находится значительные территории Афганистана. Год назад во время парламентских выборов радикалы устроили серию терактов, погибли 10 человек.