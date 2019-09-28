Более 70 правозащитников потребовали освободить фигурантов «московского дела»

В последнее время многим арестованным и осужденным по этому делу изменили меру пресечение, с кого-то сняли обвинения. Но ситуация остается непростой и оставлять ее без внимания нельзя, — сказал «Эху Москвы» один из подписантов письма, председатель правления международного правозащитного общества «Мемориал» Ян Рачинский. Он напомнил, что письмо правозащитников за фигурантов «московского дела» далеко не первое. В их поддержку уже публично выступили актеры, священники, журналисты, врачи, учителя и представители других профессий.