Девять детей, которых воспитывал арестованный священник Николай Стремский, изъяли из семьи

Священнослужителя обвиняют в изнасиловании и развратных действиях по отношению несовершеннолетним. Настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Оренбургской области задержали в начале недели. Священнику предъявлены обвинения по трем статья. Две из них особо тяжкие — изнасилование ребенка и развратные действия в отношении малолетних. Потерпевшие — семеро приемных детей.

Вместе с Николаем Стремским также были задержаны его взрослая дочь и ее муж. Их обвиняют в том, что они держали в гараже трех несовершеннолетних.

Сразу после задержания Николая Стремского не было точной информации о том, сколько детей он воспитывает сейчас. Усыновлять и брать детей под опеку он начал больше 20 лет назад и не раз говорил, что он отец 70 детей.

Вместе с тем, на сайте газеты «Оренбургская неделя» появилось видео, на котором якобы одна из дочерей священника рассказывает, что год назад после ссоры приемный отец отправил ее в реабилитационный центр. Туда к ней приходили полицейские и просили дать показания на Николая Стремского, но она отказалась.

Имя ребенка и дата съемки — не известны. Но якобы девочка проходит в деле как потерпевшая.

Адвокаты отказались комментировать эту видеозапись.

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова направила обращение в Прокуратуру Оренбургской области, чтобы была проведена проверка органов опеки и попечительства.