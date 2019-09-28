Скандал с беседой Дональда Трампа и Владимира Зеленского привел к первой громкой отставке в Администрации США

Накануне вечером стало известно, что спецпредставитель по Украине Курт Волкер покидает должность. Имя спецпредставителя США по Украине Курта Волкера дважды упоминается в жалобе, которую сотрудник ЦРУ подал в надзорный орган по итогам телефонного разговора Трампа и Зеленского, и которая была опубликована в четверг. В документе говорится, что после того телефонного разговора Курт Волкер встречался с Владимиром Зеленским в Киеве и объяснял ему, как стоит ориентироваться в требованиях Трампа (президент США просил украинского лидера расследовать Джо Байдена и его сына Хантера).

Также в жалобе говорится, что Волкер разговаривал с личным юристом Трампа Руди Джулиани — который назван в жалобе ключевой фигурой во всей этой истории, и пытался «сдержать ущерб национальной безопасности США». В пятницу утром Джулиани опубликовал в твиттере скриншот смс, полученного им от Волкера 19 июля, за шесть дней до телефонного разговора Трампа с Зеленским — в сообщении Волкер обещает, как и договаривались, познакомить Джулиани с Андреем Ермаком, который очень близок к Зеленскому. В комментарии к твиту Джулиани написал, что это смс подтверждает, что жалоба «бесполезна и недостоверна» и обещал подробности в эфире Fox News в десять вечера. В восемь вечера стало известно об уходе Курта Волкера в отставку.

В пятницу также стало известно, что в рамках процедуры импичмента Конгресс вызвал повесткой для дачи показаний Курта Волкера и Госсекретаря США Майка Помпео. Слушания с Волкером назначены на следующую неделю.