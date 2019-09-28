Россия настаивает на ослаблении оружейного эмбарго в отношении Центрально-Африканской республики

Это поспособствует укреплению ее силовых структур, а также реализации мирного соглашения между правительством и вооруженными группировками, сказал на встрече высокого уровня по ЦАР на полях Генассамблеи ООН замглавы МИД Сергей Вершинин. Он подчеркнул, что Россия по просьбе правительства страны оказывает ей безвозмездную помощь в повышении боеспособности и профессиональной подготовки вооруженных сил и правоохранительных органов, делая это в строгом соответствии с требованиями резолюций СБ ООН.