Автобус столкнулся с грузовиком в Ярославской области

Один пассажир погиб, двое госпитализированы. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД. Авария произошла этой ночью в Ростовском районе на 179 км у деревни Осокино. По предварительной информации, грузовой автомобиль, двигаясь в сторону Москвы, выехал на встречную полосу, где по касательной столкнулся с ехавшим навстречу автобусом.

Мужчина 1965 года рождения скончался на месте. По данным полиции, всего в автобусе находились 19 пассажиров. Информация уточняется. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.