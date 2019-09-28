Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. По их информации, имя Волкера упоминалось в жалобе сотрудника разведки на беседу президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Именно Волкер якобы организовал встречу личного адвоката главы белого дома Руди Джулиани с помощником Зеленского Андреем Ермаком. Джулиани подозревают в том, что он был заинтересован в расследовании дела Джо и Хантера Байденов, в связи с чем оказывал давление на Украину. Госдепартамент США пока эту информацию не прокомментировал.