В «Голосе Америки» изучат обращения от Госдумы в связи с проверкой на предмет иновмешательства в дела РФ
Об этом сообщила «Интерфаксу» директор по связям с общественностью Бриджит Энн Серчак.
Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела страны Василий Пискарев сообщил, что направит материалы по нарушению законодательства со стороны немецкой медиакомпании Deutsche Welle в Роскомнадзор, Генпрокуратуру и Минюст и попросит включить издание в перечень иноагентов.
Комиссия также намерена проверить на нарушение законодательства «Медузу», Русскую службу BBC, МБХ Медиа и Радио «Свобода».
Давление властей на свободные СМИ — это перманентный процесс. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал профессор финансов IE Business School в Мадриде Максим Миронов.
О рассмотрении вопроса по поводу деятельности Facebook и Google стало известно ранее. Представителей этих компаний пригласили на заседание комиссии, но они не пришли.