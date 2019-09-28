В «Голосе Америки» изучат обращения от Госдумы в связи с проверкой на предмет иновмешательства в дела РФ

Об этом сообщила «Интерфаксу» директор по связям с общественностью Бриджит Энн Серчак.

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела страны Василий Пискарев сообщил, что направит материалы по нарушению законодательства со стороны немецкой медиакомпании Deutsche Welle в Роскомнадзор, Генпрокуратуру и Минюст и попросит включить издание в перечень иноагентов.

Комиссия также намерена проверить на нарушение законодательства «Медузу», Русскую службу BBC, МБХ Медиа и Радио «Свобода».

Давление властей на свободные СМИ — это перманентный процесс. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал профессор финансов IE Business School в Мадриде Максим Миронов.

О рассмотрении вопроса по поводу деятельности Facebook и Google стало известно ранее. Представителей этих компаний пригласили на заседание комиссии, но они не пришли.