Иностранцы теперь смогут посетить Саудовскую Аравию по туристической визе

Эксперты полагают, что для россиян это направление едва ли станет массовым.

Увеличение турпотока стало одним из пунктов программы экономических реформ королевства. В страну раньше могли попасть бизнесмены, трудовые мигранты и паломники. Теперь власти готовы принимать на общих основаниях граждан почти полусотни стран. Виза будет стоить 80 долларов.

Иностранцам придется учитывать особенности местного законодательства. Например, им нельзя будет употреблять спиртное. Впрочем, есть и определенные послабления. Туристов освободят от необходимости носить традиционные мусульманские одежды. Пожалуй, самое революционное новшество касается приезжающих из-за рубежа женщин. Сопровождение родственниками мужского пола перестало быть обязательным условием для их въезда.

Потенциальный поток российских туристов в Саудовскую Аравию уже оценили всего в несколько тысяч человек, рассказали BBC в Ассоциации туроператоров России.

Туристам, не исповедующим ислам, по-прежнему нельзя будет посещать священные для мусульман города — Мекку и Медину.