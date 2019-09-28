Кенийская бегунья Рут Чепнгетич стала победительницей женского марафона на чемпионате мира по легкой атлетике

Кенийская бегунья Рут Чепнгетич стала обладательницей золотой медали в женском марафоне на чемпионате мира по легкой атлетике. Второй к финишу пришла представительница Бахрейна Роуз Челимо. Замкнула тройку призеров Хелалиа Йоханнес из Намибии.

Россиянка Сардана Трофимова, выступающая в нейтральном статусе, финишировала на 22-м месте.

Медали в женском марафоне стали первыми, разыгранные в Дохе. Мировое первенство завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов. По причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.