Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии российских специалистов для военно-технической поддержки

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в его страну группы российских специалистов для военно-технической поддержки. По его словам, два российских самолета прилетели несколько дней назад. В ходе выступления, которое транслировалось в твиттере, он объяснил, что эти люди «займутся ремонтом». Более подробную информацию он не сообщил. Президент подчеркнул, что эта группа экспертов сменила коллег, ранее вернувшихся на родину. Мадуро заверил, что в ходе недавнего визита в Россию получил от Владимира Путина «всеобъемлющую поддержку в политической, дипломатической и военной сферах». Кроме того, Мадуро заявил о наличии «соглашения по восстановлению экономики Венесуэлы».