8 делегаций бойкотировали выступление вице-президента Венесуэлы Дельси Родригеса на Генассамблее ООН

Среди покинувших зал были представители США, Колумбии, а также некоторых латиноамериканских стран.

Европейские дипломаты, а также представители Кубы, Мексики и Уругвая остались на своих местах.

По данным ТАСС, за полчаса до выступления Родригеса обстановка в штаб-квартире ООН заметно накалилась. На балконе для прессы значительно усилили охрану, самих журналистов попросили передвинуться на последние ряды. Охранники, которых было около 20, объяснили эти меры необходимостью предотвращения провокаций.