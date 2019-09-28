75-летнего ученого Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, освободили из СИЗО

Об этом сообщил «Эху» его адвокат Иван Павлов. По его словам, мера пресечения изменена на подписку о невыезде. Адвокат отметил, что «омрачает эту новость только формально причина изменения меры пресечения — состояние здоровья Кудрявцева, которое за проведенный в СИЗО год сильно ухудшилось».

Кудрявцева арестовали летом прошлого года по обвинению в передаче спецслужбам стран НАТО секретных данных о гиперзвуковых технологиях для комплексов «Авангард» и «Кинжал». Своей вины ученый не признает.