Адвокат Джулиана Ассанжа сообщил об ухудшении состояния его здоровья в условиях полной изоляции в лондонской тюрьм

Адвокат Джулиана Ассанжа сообщил об ухудшении состояния его здоровья в условиях полной изоляции в лондонской тюрьме. По словам Карлоса Поведы, основатель WikiLeaks проводит в одиночестве 23 часа в сутки, и для общения ему выделяется лишь час, передает «РИА Новости». Ранее главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон назвал ужасным содержание Ассанжа, отметив, что условия в тюрьме хуже, чем у террористов. Он сообщил, что основателю WikiLeaks нельзя ни с кем переписываться, а навестить его можно только два раза в месяц.

Ассанжа должны были освободить 22 сентября, но из-за опасений, что он может скрыться, решили не выпускать из тюрьмы на время рассмотрения дела об экстрадиции.