Z Архив новостей новости 5 2 6 162 Москва не считает президента и госсекретаря США причастными к отказу выдать визы членам российской делегации в ООН

Москва не считает президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео причастными к отказу выдать американские визы членам российской делегации в ООН. Как сказал глава МИД Сергей Лавров, эту информацию ему подтвердил лично американский госсекретарь. Российский министр также отметил, что сложившаяся ситуация будет учитываться при проведении международных мероприятий в США в будущем. Он добавил, что Россия не оставит случившееся без ответа.

Ранее Лавров предложил перенести все международные мероприятия с территории США на более устойчивые площадки.