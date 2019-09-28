04:05,
28 сентября 2019
Москва не считает президента и госсекретаря США причастными к отказу выдать визы членам российской делегации в ООН
Москва не считает президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео причастными к отказу выдать американские визы членам российской делегации в ООН. Как сказал глава МИД Сергей Лавров, эту информацию ему подтвердил лично американский госсекретарь. Российский министр также отметил, что сложившаяся ситуация будет учитываться при проведении международных мероприятий в США в будущем. Он добавил, что Россия не оставит случившееся без ответа.
Ранее Лавров предложил перенести все международные мероприятия с территории США на более устойчивые площадки.