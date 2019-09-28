Адвокат президента США Рудольф Джулиани на фоне «украинского дела» отменил поездку на мероприятие с участием Путина

Адвокат президента США Рудольф Джулиани на фоне «украинского дела» отменил поездку на мероприятие с участием Владимира Путина. Речь идет о конференции в Армении, где юрист должен был выступать в качестве платного спикера. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на самого Джулиани. При этом, еще накануне утром он подтвердил, что примет участие в конференции, однако вечером изменил свое решение. Он пояснил, что не знал, что там будет российский лидер и добавил, цитирую: «Благоразумие — лучшая черта храбрости».