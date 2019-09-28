Белый дом ограничил доступ к записям телефонных разговоров президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Аналогичные ограничения были установлены по отношению к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после публикации стенограммы телефонных переговоров Трампа и украинского президента Владимира Зеленского выразил надежду, что до подобных действий в отношении американо-российских переговоров не дойдет.