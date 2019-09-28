Запуск 2 российских телекоммуникационных спутников «Экспресс» отложен на весну следующего года

Об этом сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, не уточнив причину. В «Роскосмосе» не стали комментировать эту информацию. В апреле в компании «Информационные спутниковые системы» имени Решетнева рассказали, что «Экспресс-80» и «Экспресс-103» изготовят в конце этого — начале следующего года. Спутники, производимые в интересах предприятия «Космическая связь», предназначены для предоставления услуг связи и вещания в С— и Ku-диапазонах на территории России и в странах СНГ.