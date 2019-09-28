Верховный суд отказал в реабилитации расстрелянному за госизмену полковнику Владимиру Арцезо

Верховный суд отказал в реабилитации расстрелянному за госизмену бывшему заместителю командующего 57-й армией по бронетанковым войскам полковнику Владимиру Арцезо. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Главной военной прокуратуры. Надзорное ведомство проверило уголовное дело после обращения некого иностранного жителя. Отмечается, что в мае 1942 года военный сдался в плен, на допросе выдал немцам секретную информацию о бронетанковых войсках и «перешел на сторону врага». С осени того же года Арцезо работал при отделе немецкой разведки и занимал руководящие должности при Русской освободительной армии. Он дважды получал награды от немецкого командования и дослужился до генерал-майора фашистской армии. 8 мая 1945 года он сдался в плен американским войскам, и 12 февраля 1946-го его передали СССР. В 1947-м полковник был приговорен к расстрелу. Главная военная прокуратура признала убедительными представленные доказательства и согласилась с выводами о виновности Арцезо, что поддержал и Верховный суд.