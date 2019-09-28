В «Голосе Америки» изучат запросы по поводу иностранного вмешательства во внутренние дела России, если они поступят

В «Голосе Америки» изучат все запросы от российской стороны по поводу иностранного вмешательства во внутренние дела России, если они поступят. Об этом сообщила «Интерфаксу» директор по связям с общественностью Бриджит Энн Серчак. Она отметила, что радиокомпания в курсе намерения профильной комиссии Госдумы проверить их материалы, а также материалы «Настоящего времени» на предмет нарушения российского законодательства.

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела страны Василий Пискарев сообщил, что направит материалы по нарушению законодательства со стороны немецкой

медиакомпании Deutsche Welle в Роскомнадзор, Генпрокуратуру и Минюст и попросит включить издание в перечень иноагентов. Комиссия также намерена проверить на нарушение законодательства такие СМИ, как «Медуза», Русская служба BBC, МБХ Медиа, Радио «Свобода», компании Facebook и Google.