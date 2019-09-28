Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку на фоне

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Это произошло через день после того, как его имя было упомянуто в опубликованной жалобе анонимного сотрудника американских спецслужб, касающейся телефонного разговора президентов США и Украины Донаьда Трампа и Владимира Зеленского. Волкера после этого повесткой вызвали в конгресс США, где запущена процедура импичмента Трампа. На допрос также вызван госсекретарь Майк Помпео и еще несколько должностных лиц Госдепартамента.