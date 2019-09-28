Человек-паук останется в киновселенной Marvel

The Walt Disney и Sony Pictures договорились о совместном производстве фильмов о супер-герое. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на главу компании Marvel Studios Кевина Файги. По его словам, «Человек-паук — мощная икона и герой, чья история охватывает все эпохи и аудитории по всему миру. Он также оказался единственным героем, обладающим суперспособностью переходить в другие кинематографические вселенные», — добавил Файги. По данным издания, новый фильм должен выйти 16 июля 2021 года. Главную роль вновь исполнит Том Холланд. Условия новой сделки не разглашаются.