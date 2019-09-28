Палата представителей Конгресса США вызвала на допрос госсекретаря Майка Помпео из-за «украинского дела». Его пытаются заставить передать документы, касающиеся контактов с украинским правительством, сообщает Reuters. Речь идет о телефонном разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Планируется, что в течение следующих двух недель свои показания дадут пять должностных лиц Госдепартамента, в том числе бывший посол США в Киеве Мари Йованович и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Как только что сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, Волкер подал в отставку.