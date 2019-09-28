ГИБДД отказалась принимать фото нарушений из приложения «Помощник Москвы»

Его перестали использовать после того, как в июне Верховный суд признал, что сервис не является автоматической камерой и поэтому снимки, сделанные в нем, нельзя использовать для выписки штрафов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на ответ МВД эксперту по фотовидеофиксации Григорию Шухману.

Приложение «Помощник Москвы» работает в столице с 2015 года. С его помощью граждане фотографируют нарушения стоянки и отсылают снимки в дорожную инспекцию или ГИБДД. Затем штрафы отправляются автовладельцам по почте. По данным приложения, в нем зарегистрированы более 460 тысяч человек.