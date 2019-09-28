Суд в Пензе продлил арест семерым фигурантам дела «Сети»

Они останутся под стражей до 3 января, сообщает издание «7x7». По мнению прокурора, обвиняемые могут скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью. Защита просила перевести их под домашний арест. Четверо подозреваемых заявили, что за время пребывания в СИЗО у них значительно ухудшилось здоровье. Они назвали условия содержания приближенными к пыточным.

Уголовное дело на членов так называемого террористического сообщества «Сеть» было заведено ФСБ два года назад. Судебный процесс начался в середине мая в Пензе и Санкт-Петербурге. По версии следствия, молодые люди планировали теракты во время выборов президента России и чемпионата мира по футболу. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.