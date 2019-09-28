Пользователи сообщают о сбое в работе Twitter

Неполадки происходят в ряде стран по всему миру, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов. Большая часть пользователей (53%) не могут зайти на сайт соцсети, также есть проблемы с приложением для iPhone, iPad и Android. Чаще всего со сбоями сталкиваются в США, Японии и Великобритании. Большое количество жалоб поступает, в частности, из Нью-Йорка, где в настоящее время проходит 74-й сессия Генассамблеи ООН. Согласно данным сервиса, в России сбои не зафиксированы.