Комитет палаты представителей США вызвал в суд госсекретаря страны Майка Помпео из-за «украинского дела»

Его пытаются заставить передать документы, касающиеся контактов с украинским правительством, сообщает Reuters. Планируется, что в течение следующих двух недель свои показания дадут пять должностных лиц Госдепартамента, в том числе бывший посол США в Киеве Мари Йованович и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

В четверг комитет палаты представителей США по разведке опубликовал жалобу на президента Дональда Трампа от неназванного сотрудника спецслужб. Ранее СМИ стало известно, что он пожаловался на главу Белого дома после его телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, в ходе которого речь якобы шла о расследовании против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Эта жалоба стала причиной начала процедуры импичмента Трампа.