В аэропорту испанской Валенсии по запросу США задержан россиянин

Он помещен под стражу. Это произошло еще 20 сентября, сообщили ТАСС в посольстве России в Мадриде. Соотечественника посетил сотрудник генконсульства. Его делом занимается местный адвокат, уточнили в диппредставительстве, добавив, что «внимательно следят за развитием ситуации». Имя задержанного не называется. По данным газеты «Провинсиас», россиянин Александр К. прибыл в Испанию с супругой и семилетним сыном. Он был задержан по запросу ФБР. Как пишет издание, США добиваются его выдачи за предполагаемую причастность к миллионному интернет-мошенничеству.