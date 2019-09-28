75-летнего ученого ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, выпустили из СИЗО под подписку о невыезде

Адвокат Иван Павлов написал в фейсбуке, что следователь принял такое решение после многочисленных ходатайств и жалоб защиты, «после того, как ЕСПЧ и комиссар Совета Европы по правам человека начали задавать Правительству России неудобные вопросы, после того, как петиция об освобождении ученого набрала более 200 тысяч голосов». Омрачает эту новость, по словам адвоката, «только формально причина изменения меры пресечения — состояние здоровья Кудрявцева, которое за проведенный в СИЗО год сильно ухудшилось».

Виктора Кудрявцева задержали летом прошлого года. По версии следствия, в 2013-м он передал бельгийскому Фон Кармановскому научному институту секретные сведения, которые можно использовать для создания оружия. Ученый своей вины не признает.