Человек-паук останется в киновселенной «Марвел»

Компаниям «Сони» и «Дисней» удалось договориться по поводу использования образа супергероя. Об этом стало известно из пресс-релиза, в котором говорится, что третья часть «Человека-паука», роль которого вновь исполнит актер Том Холланд, выйдет на экраны летом 2021-го года.

Ранее говорилось, что медиагиганты не могли прийти к соглашению о разделении доходов, из-за чего супергерой мог покинуть вселенную «Марвел». Новость о возможном уходе персонажа вызвала гнев у многих фанатов.