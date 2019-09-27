Сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев, по некоторым данным, был отпущен из СИЗО из-за тяжелого заболевания

Об этом рассказал источник ТАСС, отказавшийся уточнить диагноз, мотивируя это врачебной тайной. 75-летний ученый, обвиняемый в госизмене, был отпущен под подписку о невыезде. Как рассказал «Эху Москвы» адвокат «Команды 29» Иван Павлов, изменение меры пресечения позволяет надеяться на полное оправдание Кудрявцева в дальнейшем.

Павлов добавил, что за год, проведенный в изоляторе, здоровье его подзащитного сильно ухудшилось.

Кудрявцева подозревают в передаче секретных данных о гиперзвуковом оружии бельгийскому институту. Защита утверждает, что ЦНИИмаш официально сотрудничал с иностранными учеными, а все работы по программе были открытыми.