Саудовская Аравия полностью восстановила добычу нефти после атаки в середине месяца

В день страна выкачивает почти 10 миллионов баррелей, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Крупнейший экспортер сырья после удара по нефтяным объектам был вынужден сократить добычу более чем вдвое.

Ответственность за нападения на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Эр-Риядом. В Госдепе США виновными в атаке назвали Иран, однако Тегеран все обвинения отверг.