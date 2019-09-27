Освобожденный из-под стражи актер Павел Устинов присоединился к одиночным пикетам возле здания АП

Освобожденный из-под стражи актер Павел Устинов присоединился к одиночным пикетам возле здания администрации президента. Сегодня там продолжилась акция в поддержку фигурантов «московского дела». Устинов и сам и сам является одним из осужденных после акций 27-го июля и 3-го августа. Он получил 3,5 года колонии по обвинению в причинении вреда здоровью росгвардейца, однако до рассмотрения жалобы на приговор находится под подпиской о невыезде.

В ближайшее воскресенье на проспекте Сахарова в Москве пройдет митинг в поддержку фигурантов дела. Он начнется в 14 часов. Акция согласована на 20 тысяч человек.