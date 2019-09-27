В СПЧ раскритиковали действия комиссии Госдумы в отношении «Дойче Велле»

Член Совета при президенте по правам человека Николай Сванидзе назвал намерение депутатов проверить публикации немецкой телерадиокомпании и ряда других СМИ, цензурой и несомненным ударом по свободе слова.

Ранее глава комиссии Василий Пискарев сказал, что «Дойче Велле» обладает всеми признаками иноагента и может быть лишена аккредитации по обвинению во вмешательстве во внутренние дела России. Претензии депутатов возникли из-за того, как она освещала столичные митинги. Кроме того, комиссия Госдумы проверит статьи других русскоязычных СМИ, в том числе «Медузы», «МБХ Медиа» и «Настоящего времени».