Следователь отпустил из СИЗО 75-летнего Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене

Как рассказал «Эху Москвы» адвокат Иван Павлов, меру пресечения изменили на подписку о невыезде. Юрист отметил, что это позволяет надеяться на полное оправдание ученого в дальнейшем. Единственное, что омрачает радость семьи Кудрявцева – его состояние здоровья, которое сильно ухудшилось за год, проведенный в изоляторе.

Сотрудника ЦНИИМАШ арестовали в прошлом году. По версии ФСБ, он передавал секретные данные, касающиеся разработки гиперзвукового оружия за границу. Сам ученый обвинения в свой адрес отверг. Коллеги утверждают, что он не имел доступа к гостайне.