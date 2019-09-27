Футболист Павел Мамаев, недавно досрочно освободившийся из колонии, может присоединиться к клубу «Ростов»

По данным сайта «Чемпионат», переговоры о двухлетнем контракте уже находятся в завершающей стадии. Пресс-секретарь команды от комментариев отказался, отметив, что все трансферные новости «Ростов» публикует на сайте и в соцсетях.

В этом месяце Мамаев расторг контракт с «Краснодаром», за который играл последние 6 лет. В начале мая его приговорили к полутора годам лишения свободы за драки в центре Москвы. Вместе с ним фигурантом громкого процесса стал другой известный футболист, Александр Кокорин.