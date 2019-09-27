Акции китайских компаний рухнули на фоне новостей об угрозе их ухода с американских бирж

О том, что администрация главы Белого дома рассматривает возможность делистинга, ранее сообщило Блумберг. Агентство отмечает, что эта мера создаст новую точку давления в экономическом споре между Вашингтоном и Пекином. Впрочем, по мнению экспертов, в результате могут опстрадать не только китайские компании, но и экономика США.

Торговая война между странами началась в прошлом году. Вашингтон и Пекин поочередно вводили в отношении друг друга ввозные пошлины. Все это время стороны пытались договориться, однако соглашение между ними до сих пор не достигнуто.