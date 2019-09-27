МВД предложило наказывать за неуважение к полицейским в интернете

Сам проект пока не опубликован, но министерство выложило паспорт инициативы на портале нормативных правовых актов.

Законопроект, разработанный по поручению министра внутренних дел Владимира Колокольцева, предлагает ввести штрафы за посты в интернете, выражающие «явное неуважение к органам внутренних дел». Уточняется, что санкции предусмотрены за «посягательство на неприкосновенность чести и достоинства» полицейских, а также за публикацию «порочащих» и «дискредитирующих» сведений про МВД. Сами посты при этом будут блокироваться.

Также в паспорте проекта говорится, что за основу будет взят механизм, предусмотренный законом о наказании за неуважение к власти в интернете. Инициатива была принята в марте этого года и предусматривает штраф до ста тысяч рублей при первом нарушении, а при трех и более – до трехсот тысяч рублей, либо или административный арест до 15 суток. Основная масса наказаний по этому закону была назначена за высказывания в адрес президента Владимира Путина.

Предложенная МВД инициатива может вступить в силу уже в начале следующего года.