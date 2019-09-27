Минюст России пока не получал материалы из думской комиссии в отношении Deutsche Welle

Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС. Сегодня глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сказал, что немецкая телерадиокомпания обладает всеми признаками иноагента и может быть лишена аккредитации по обвинению во вмешательстве во внутренние дела России. Претензии депутатов возникли из-за того, как Deutsche Welle освещала столичные митинги. Кроме того, комиссия Госдумы проверит статьи других русскоязычных СМИ, в том числе «Медузы», «МБХ Медиа» и «Настоящего времени».

Давление властей на свободные СМИ – перманентный процесс. Об этом в эфире «Эха» рассказал профессор финансов IE Business School в Мадриде Максим Миронов.

О рассмотрении вопроса по поводу деятельности Фейсбук и Google стало известно ранее. Представителей этих компаний пригласили на заседание комиссии, но они не пришли.